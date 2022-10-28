شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل وطن: شهادة صندوق النقد تؤكد أن الاقتصاد المصرى يسير فى الطريق الصحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس أشرف رشاد، الأمين العام والنائب الأول لحزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية، إن موافقة صندوق النقد الدولى على منح مصر دعم ائتماني شهادة فى حق الاقتصاد المصري، وقدرته على تفادي الصدمات والأزمات، خاصة وأن الدولة المصرية شريك مع صندوق النقد الدولي ومن حقها الاستفادة من دعمه.

وأوضح الأمين العام والنائب الأول لحزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية، إن شهادة صندوق النقد الدولي تؤكد أن الاقتصاد المصرى يسير فى الطريق الصحيح، وأن مصر من الدول التى معدلات النمو فيها إيجابية، وهذا يعكس صلابة الاقتصاد المصرى، وقدرته على التماسك والصمود أمام التحديات العالمية، والتعافي التدريجي من الأزمة العالمية، موضحًا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد القومى، وتخفيف حدة الصدمة، واحتواء التأثيرات حيث أصبحت مصر أكثر قدرة على الإدارة الاحترافية والمتوازنة لهذه الأزمة العالمية، مما أدى إلى تجنيب الاقتصاد المصري المصير الأسوأ فى ظل تداعيات ضخمة ألقت بظلالها على كبرى اقتصادات العالم.

وثمن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الإجراءات والتحركات التي تقوم بها الدولة المصرية والقيادة السياسية لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية وتخفيف الضغط على المواطن من خلال إجراءات الحماية الاجتماعية التي تمت بناء على توجيهات القيادة السياسية.