شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الريادة: الاقتصاد المصرى يسير فى الطريق الصحيح بشهادة المؤسسات الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، إن شهادة صندوق النقد الدولي عن الدولة المصرية تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الطريق الصحيح، وأيضا بشهادة العديد من المؤسسات الدولية، وذلك بما تحقق من إنجازات من المشروعات القومية الكبرى، فى إطار الإجراءات والتحركات التى تقوم بها الدولة المصرية والقيادة السياسية لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية وتخفيف الضغط على المواطن من خلال إجراءات الحماية الاجتماعية.

وأضاف رئيس حزب الريادة، أن صندوق النقد الدولى يعطى شهادة للدولة التى تحصل على القرض أنه قادر على السداد وبالتالى الدولة تكون قادرة على التعامل مع كافة المؤسسات الدولية، لافتا أن الدولة المصرية قادرة على مواجهة الأزمات العالمية في ضوء الإرادة القوية لدى القيادة السياسية والتي تضع المواطن المصري نصب أعينها، وتصدر العديد من القرارات والإجراءات من الحماية الاجتماعية لدعم المواطن في محافظات مصر.