28 أكتوبر , 2022
سيول: قال رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول الجمعة إن سيول لم تزود أوكرانيا بأي أسلحة فتاكة، وذلك بعدما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن قرارا كهذا سيدمر علاقاتهما الثنائية.
صرح بوتين بذلك في مؤتمر عقد في موسكو الخميس 27\10\2022، متهما الغرب بالتسبب في إشعال الحرب في أوكرانيا.
وقال يون للصحفيين عندما سئل عن تصريح بوتين “لقد تضامنا مع المجتمع الدولي من أجل المساعدات الإنسانية السلمية لأوكرانيا ولم نقدم أي أسلحة فتاكة، لكنها مسألة تتعلق بسيادتنا على أي حال”.
كانت كوريا الجنوبية، حليفة الولايات المتحدة، قد أكدت أنها لن تزود كييف بمساعدات فتاكة وسعت إلى تجنب إثارة عداء روسيا لأسباب اقتصادية ولأن موسكو يمكن أن تمارس تأثيرا على كوريا الشمالية.
وقال يون “إننا نبذل جهودا للحفاظ على علاقات سلمية جيدة مع كل دولة فى العالم، بما فى ذلك روسيا”.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس كوريا الجنوبية: لم نزود أوكرانيا بأي أسلحة فتاكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.