رئيس كوريا الجنوبية: لم نزود أوكرانيا بأي أسلحة فتاكة

سيول: قال رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول الجمعة إن سيول لم تزود أوكرانيا بأي أسلحة فتاكة، وذلك بعدما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن قرارا كهذا سيدمر علاقاتهما الثنائية.

صرح بوتين بذلك في مؤتمر عقد في موسكو الخميس 27\10\2022، متهما الغرب بالتسبب في إشعال الحرب في أوكرانيا.

وقال يون للصحفيين عندما سئل عن تصريح بوتين “لقد تضامنا مع المجتمع الدولي من أجل المساعدات الإنسانية السلمية لأوكرانيا ولم نقدم أي أسلحة فتاكة، لكنها مسألة تتعلق بسيادتنا على أي حال”.

كانت كوريا الجنوبية، حليفة الولايات المتحدة، قد أكدت أنها لن تزود كييف بمساعدات فتاكة وسعت إلى تجنب إثارة عداء روسيا لأسباب اقتصادية ولأن موسكو يمكن أن تمارس تأثيرا على كوريا الشمالية.

وقال يون “إننا نبذل جهودا للحفاظ على علاقات سلمية جيدة مع كل دولة فى العالم، بما فى ذلك روسيا”.