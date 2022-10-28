شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تنعى وفاة الكاتب الكبير بهاء طاهر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخالص الحزن والأسى، الكاتب الكبير بهاء طاهر، الذى رحل عن دنيانا أمس عن عمر ناهز 87 عاما بعد صراع مع المرض.
وإذ تنعى التنسيقية رحيل الكاتب الكبير، فإنها تتقدم بخالص التعازي لأسرته، داعية المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.
ومن أشهر أعمال الكاتب الراحل بهاء طاهر "الخطوبة (مجموعة قصصية)، بالأمس حلمت بك (مجموعة قصصية)، أنا الملك جئت (مجموعة قصصية)، شرق النخيل (رواية)، قالت ضحى (رواية)، ذهبت إلي شلال (مجموعة قصصية)، خالتي صفية والدير (رواية تم تحويلها إلى مسلسل تليفزيوني)، الحب في المنفى (رواية)، أبناء رفاعة - الثقافة والحرية، ساحر الصحراء (ترجمة لرواية الخيميائي لباولو كويلو)، نقطة النور (رواية)، واحة الغروب (رواية وتم تحويلها إلى مسلسل )، لم أعرف أن الطواويس تطير (مجموعة قصصية).