شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تنعى وفاة الكاتب الكبير بهاء طاهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخالص الحزن والأسى، الكاتب الكبير بهاء طاهر، الذى رحل عن دنيانا أمس عن عمر ناهز 87 عاما بعد صراع مع المرض.

وإذ تنعى التنسيقية رحيل الكاتب الكبير، فإنها تتقدم بخالص التعازي لأسرته، داعية المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.