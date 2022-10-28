شكرا لقرائتكم خبر عن النائب طارق الخولى: إطلاق "القاهرة الإخبارية" لحظة مهمة فى تاريخ الإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إنه على مدار السنوات الأخيرة، ومع احتدام المواجهة في إقليم الشرق الأوسط وبين من يسعى لتفكيك الدول والنيل من سلامها واستقرارها، فكانت أحد الأذرع التي يستخدمها بعض أطراف الشرق الأوسط كانت الأبواق الإعلامية في تدمير المجتمعات من الداخل.

وأشار إلى أن ذلك أظهر الحاجة لذراعا إعلاميا، ينشر الحقائق ويستطيع أن يواجه أطراف الشر التى تهدد تماسك الأمم، ليكون هناك ذراع إقليمي قادر على إيصال الحقيقة وإرساء كل ما يتعلق بالعدالة والحقوق دون تزييف أو سعى نحو تدمير الدول من الداخل، مشيرا إلى أن إطلاق قناة القاهرة الإخبارية يبث حالة من السعادة والفخر، لأن اليوم أصبح لمصر ذراعا إعلاميا إقليميا يدافع عن حقوق الشعوب وحرياتهم، ويدفع نحو قدرة الشعوب في معرفة الحقيقة.

ولفت إلى أنه سيكون لهذ الذارع قدرة على مواجهة كل من يسعى للنيل من البلدان العربية أو تعمل على نشر الفتنة، فهي لحظة مهمة في تاريخ المسيرة الإعلامية المصرية خاصة وأن مصر دولة ذات الريادة في المنطقة ومنها الإعلام، لتنطلق "القاهرة الإخبار" حيث بدأ الإعلام في المنطقة من هنا القاهرة، فهذه القناة تسير على نهج تاريخ عظيم من المسيرة الإعلامية لمصر ومن هنا اشعر بسعادة بالغة في إطلاق القناة الإخبارية الإقليمية لمصر.

وتنطلق قناة القاهرة الإخبارية، فى توقيت عالمي وإقليمي بالغ الدقة، وهو ما استدعى وجودها لتقديم الصورة للمشاهد المصري والعربي بمصداقية ومهنية "هنا القاهرة من المغرب العربي الي كينيا والصومال ، من أنقرة الي اليونان من شبة الجزيرة العربية الي جنوب السودان ومن موسكو إلى الولايات المتحدة ومن باريس الي برلين."