شكرا لقرائتكم خبر عن "النواب" يوافق على تشريعات لحماية الرقعة الزراعية و100 أداة رقابية لوزير الصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب، خلال جلساته العامة الأخيرة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة للحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية الأمن الغذائي المصري، وقانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري لتنظيم خدمات النقل النهري للركاب والبضائع بين المحافظات ورفع مستوى أداء العاملين بها، وتعديل قانون الأحوال المدنية للنزول بسن استخراج الرقم القومي إلى 15 سنة ضماناً للحقوق القانونية المترتبة على ذلك.

كما وافق المجلس على اتفاقية منحة دعم تعزيز تمويل النمو الأخضر المستدام في مختلف القطاعات ولتطوير شبكات الكهرباء، وإشادة برلمانية بتوجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر ومشروعات الطاقة الخضراء لتعزيز المشروعات صديقة البيئة وسعى مصر للتحول لمركز إقليمي في الطاقة.

وكلف المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لجنة التعليم بسرعة عقد اجتماعاتها لمناقشة ما ورد في بيان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن خطة الوزارة بحضور "الوزير والمختصين من الوزارات المعنية" نظراً لما تضمنه البيان من تصريحات وخطط للعملية التعليمية تحتاج للاستماع إلى آراء المختصين قبل الشروع في تنفيذها كما كلف اللجنة بسرعة إعداد تقرير في شأن ذلك مصحوباً بالتوصيات اللازمة للعرض على المجلس بشكل عاجل.

وانطلاقاً من دوره الرقابي مجلس النواب واجه وزير الصحة والسكان بنحو (100) أداة رقابية مقدمة من النواب فيما يخص عمل وزارته وسط تأييد نيابي وإشادة بالمبادرات الرئاسية فى القطاع الصحى مؤكدين أنها ترفع الكثير من الأعباء عن كاهل المواطنين وترقى بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للأسرة المصرية.

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد في الساعة الحادية عشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق 1 نوفمبر 2022.