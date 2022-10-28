استعدادًا لقمة المناخ.. تركيب الأعمال الفنية الخاصة بالمنطقة الخضراء في شرم الشيخ - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

يجري العمل على قدم وساق للانتهاء من التشطيبات النهائية للتجهيزات الجارية بمدينة شرم الشيخ لاستقبال الضيوف المشاركين في مؤتمر قمة المناخ "COP27"، والمقرر انطلاقه خلال 8 أيام بمشاركة أكثر من 30 ألف مشترك من نحو 197 دولة، إضافة إلى قادة هذه الدول لمناقشة سبل الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية.

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى الانتهاء من الاستعدادات الجارية بقاعة المؤتمرات الدولية، وجاري تركيب الأعمال الفنية بمحيط المنطقة الخضراء " green zone"، والانتهاء من رفع كفاءة النافورة، ورصف الطريق المؤدي إلى المنطقة لتظهر بالمستوى التي يليق بمصر خلال فعاليات المؤتمر.

وأكد المحافظ في تصريح اليوم الجمعة، أنه جرى إقامة المنطقة الخضراء بحديقة السلام، وتضم خمسة خيام، وجرى تجهيز هذه الخيام من قبل الشركة المنفذة بمختلف الخدمات اللوجيستية، للتسهيل على المشاركين في فعاليات المؤتمر التفاعل خلال الورش وغيرها من الفعاليات.

وأوضح أن المنطقة الخضراء خاصة بالمعارض والأحداث الجانبية من قصص النجاح، والمشروعات، والابتكارات والمنتجات ذات الصلة في مجال التصدي لآثار تغير المناخ ، والتي يعرضها الشباب، وأعضاء المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والوزارات المختلفة، إضافة إلى العروض الموسيقية والفنية والاستعراضية لرفع الوعي بقضية التغيرات المناخية وأهميتها للإنسان.