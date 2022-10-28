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مأمورية الإدارات الست تداهم وكر البودرة في كرداسة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على ٨ متهمين كونوا عصابة للاتجار في المواد المخدرة بمنطقة كرداسة.

تحريات إدارة البحث الجنائي أكدت اتخاذ المتهمين -لأحدهم معلومات جنائية- قرية بكرداسة وكرا لترويج المخدرات على عملائهم.

عقب تقنين الإجراءات، استهدفت مأمورية مكبرة -ضمت الأمن الوطني - الأمن العام - الأمن المركزي والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة- الوكر وضبطت ٨ متهمين بحوزتهم ٥ كجم من مخدر الهيروين، كمية لمخدر الأيس، ٥ قطع سلاح ناري، 23 خزينة، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، تليسكوب – مبلغ مالي – 4 هواتف محمولة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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