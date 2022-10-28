بالصور.. ابتكار أسرع حذاء في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مهندسون في شركة شيفت روبوتيكس النقاب عما وصفوه بـأسرع حذاء في العالم، وقالوا إنه يزيد من سرعة المشي بنسبة 250%.

الحذاء يحمل اسم (مون ووكرز)، ويتضمن 8 عجلات مزودة بمحركات كهربائية صغيرة، ويزيد سرعة المشي إلى 11 كيلومتر في الساعة تقريبا، وتأمل الشركة بيعه مقابل 1399 دولارا.

ويعمل الحذاء ببطارية تشحن خلال 1.5 ساعة، بمقدورها العمل لمسافة 9.6 كيلومترات تقريبا، قبل الحاجة لإعادة شحنها مجددا.

ويدعم الحذاء خوارزمية للتعلم الآلي، لتحسين سرعة من يرتديه، بعد التعرف على أسلوب المشي الخاص به، وطبيعة الطرقات التي يسير عليها، والعوائق التي قد يصادفها.

وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الحذاء يغلق العجلات أثناء تلك الأنشطة، ويصبح عاديا، عند صعود السلالم أو ركوب وسائل النقل.