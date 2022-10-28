بعد تداوله على موقع خاص بجماعة الإخوان.. الداخلية تكشف تفاصيل الاعتداء على مدرس ببني سويف



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية،من كشف ملابسات ما تم نشره على أحد المواقع الإخبارية الموالية لجماعة الإخوان، متضمناً تعدي شخصين بسلاح أبيض على مدرس ببني سويف.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد كثفت جهودها، لكشف ملابسات ما تم نشره على أحد المواقع الإخبارية الموالية لجماعة (الإخوان) الإرهابية، تحت عنوان (اعتداء على مُعلم بسلاح أبيض في بني سويف - قوات الأمن تلقي القبض على شخصين من بين 3 اعترضوا طريق مُعلم بمدينة الواسطى في بني سويف واعتدوا عليه بسلاح أبيض والنيابة العامة تقرر حبسهما وملاحقة المتهم الثالث).

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 23 أكتوبر الجاري،تبلغ لمركز شرطة الواسطى من مدرس باحدى المدارس الكائنة بدائرة مركز شرطة ناصر ببني سويف، مُصاب بكدمات وسحجات بالجسم، بقيام طالبين مقيمين بدائرة مركز شرطة الواسطى، بالتقابل معه بالطريق العام، وحدوث مشادة كلامية بينهم، تطورت إلى مشاجرة، تعدى خلالها الطالبان بالضرب عليه؛ وذلك لاعتقادهما بتسببه في رسوب شقيقة الأول و"خطيبة الثاني" الطالبة بأحد الامتحانات الشهرية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما .. وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.