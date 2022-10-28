انت الان تتابع خبر المرور تعلن عودة نظام المشروع الوطني إلى العمل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تم العمل على إصلاح الخلل الفني الذي حدث في اليومين السابقين لمشروع تسجيل المركبات ومنح إجازات السياقة "، مشيرة الى "إصلاح هذا الخلل وعودة نظام المشروع الوطني إلى العمل".ودعت المديرية، الى "التوجه لجميع مواقع التسجيل ومنح إجازات السياقة بدءاً من يوم الاحد المقبل".