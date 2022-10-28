انت الان تتابع خبر كمين محكم يطيح بمتهمين اثنين بحوزتهما 15 قطعة اثرية وسط بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة من مديرية استخبارات وامن بغداد التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن تفيد بوجود عملية تجارة وتهريب لقطع اثرية وسط العاصمة وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل يتألف من مفارز المديرية انفا وقوة تابعة لجهاز المخابرات ومفرزتين من مديرية الجريمة المنظمة وفوج طوارىء بغداد العاشر ومن خلال كمين محكم تمكنت القوة من القاء القبض على متهمين اثنين وبحوزتهما (١٥) قطعة اثرية كانت بحوزتهما".وأضاف البيان ان "المتهمين تم اتخاذ الاجراءات القانونية ومصادرة المضبوطات التي بحوزتهما".