شكرا لقرائتكم خبر عن نونيز يكشف عن طموحه مع ليفربول فى الفترة القادمة وموقف المنافسة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث النجم الأوروجواني داروين نونيز، مهاجم ليفربول الإنجليزي، عن طموحه القادم مع الفريق الإنجليزي، حيث أكد أنه يريد إستكمال مسيرة المهاجم المخضرم لويس سواريز، مهاجم فريق برشلونة السابق، والذي سبق له أن أرتدي قميص "الريدز" فى بدايته وتألق بصورة كبيرة مع الفريق.

وأضاف نونيز أن لويس سواريز يعد مصدرًا إلهامًا كبيرًا له، خاصة أنه يعرف جيدًا ما يريد ومن الصعب مراقبته داخل المباراة، حيث أنك لا تضمن مكر اللاعب فى تسجيل الأهداف، إذا سوهت بعض الشئ عن مراقبته فإنه سيعاقبك بالفعل، مشيرًا إلى أنه لا يعلم الأسباب الحقيقية التى تدفع برشلونة بالإستغناء عن مهاجم بهذه الإمكانيات بشكل مجاني.



نونيز يكشف رسالة سواريز له المؤثرة

وأكد نونيز أنه تلقي رسالة مؤثرة من لويس سواريز بعد الإنضمام إلى ليفربول مباشرة، حيث أشار إليه لعدم الرد على الإستفزازات التي سيواجهها من جميع المتربصين له بعد كل مباراة، كما أنه عليه التركيز فقط فى أرضية الملعب حتى ينجح فى خطوته الحالية، الشئ الذي جعل اللاعب يشعر بالسعادة بمثل هذه النصائح الغالية.



داروين نونيز يواصل التسجيل أمام أياكس

واستطاع المهاجم الأورجواني داروين نونيز من تسجيل هدف ليفربول الثاني فى مباراة أياكس الأخيرة، بعدما رافق اللاعب سوء حظ غريب فى المباراة، حيث قائم بإهدار فرصة هدف محقق والمرمي خالي، ليعود للاعب ويكسر سوء الحظ الذي يرافقه مع الفريق ويسجل هدف تعزيز التقدم للفريق.