شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان ينضم للصراع فى التعاقد مع نجم وسط السيتي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي باريس سان جيرمان يخطط بقوة للتعاقد مع النجم الألماني ألكاي جوندوجان، لاعب وسط مانشستر سيتي، يأتي ذلك فى ظل رغبة الفريق فى تعويض رحيل كلًا فينالديوم وباريديس، المنتقلان إلى الكاليتشو فى مطلع هذا الموسم.

وأفادت التقارير أن نادي باريس سان جيرمان ليس النادي الوحيد الذي يسعي للتعاقد مع اللاعب، خاصة فى ظل رغبة بايرن ميونخ فى التعاقد مع اللاعب، بعد الإنتهاء من مباريات كأس العالم القادمة، مما قد يجعلنا نشهد صراعًا قويًا فى المريكاتو الشتوي القادم بين الناديين.



موقف مانشستر السيتي من بيع اللاعب

وبالنظر إلى موقف مانشستر سيتي من بيع اللاعب، فإن الفريق السماوي يفضل عدم رحيل جوندوجان فى المريكاتو الشتوي القادمة، لا سيما أنه يعد أحد الأوراق الرابحة فى كتيبة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، مما يغلق الباب أمام رحيل اللاعب فى الإنتقالات الشتوية المقبلة، مع فتح الباب أمام رحيله فى نهاية الموسم، إذا ما تجددت المفاوضات.



كيف يفكر اللاعب فى مستقبله مع السيتي؟

ومن جانبه أعرب اللاعب عن سعادته بالتواجد ضمن صفوف مانشستر سيتي، لا سيما أن الجميع داخل الفريق السماوي من جهاز فني ولاعبين تجمعه بهم علاقة جيدة للغاية، مما يصعب من رحيل اللاعب فى الفترة الحالية، مع إمكانية عودته للدوري الألماني فى المستقبل، والإستقرار داخل موطنه، مما قد يعزز حظوظ بايرن ميونخ.