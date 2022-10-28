ارتفاع عدد قتلى فيضانات جنوب الفلبين إلى 31

28 أكتوبر , 2022
مانيلا: قال مسؤول حكومي كبير الجمعة إن فيضانات وعدة انهيارات أرضية في إقليم بجنوب الفلبين أدت لمقتل 31 شخصا على الأقل، بينما يواصل رجال الإنقاذ البحث عن المفقودين.
وذكر نجيب سيناريمبو وزير الداخلية في منطقة بانجسامورو المتمتعة بالحكم الذاتي عبر الهاتف إن هطول أمطار غزيرة ناجم عن اقتراب عاصفة مدارية تسبب في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية أثرت على عدة بلديات في إقليم ماجينداناو.
وقال سيناريمبو إن عمليات الإنقاذ جارية بحثا عن المفقودين، لكنه لم يستطع تحديد عددهم، وأضاف أن أحوال الطقس الجمعة تحسنت بشكل طفيف بعد هطول أمطار بصورة متواصلة الليلة الماضية.
وقال سيناريمبو إنه يتوقع ارتفاع عدد القتلى.
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