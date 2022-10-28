27 أكتوبر , 2022
واشنطن: أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي أن الولايات المتحدة تدعم بقوة جهود الأمم المتحدة لضمان تجديد اتفاق الحبوب في البحر الأسود، مضيفا أن ذلك سيساعد في خفض أسعار الغذاء.
وقال كيربي للصحفيين عبر الهاتف إن أي حديث من جانب روسيا بشأن تعطيل الاتفاق “هو في الأساس طريقة أخرى لاستخدام سلعة ما كسلاح”.
كانت هذه تفاصيل خبر البيت الأبيض: نؤيد جهود تجديد اتفاق الحبوب في البحر الأسود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.