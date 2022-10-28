البيت الأبيض: نؤيد جهود تجديد اتفاق الحبوب في البحر الأسود

واشنطن: أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي أن الولايات المتحدة تدعم بقوة جهود الأمم المتحدة لضمان تجديد اتفاق الحبوب في البحر الأسود، مضيفا أن ذلك سيساعد في خفض أسعار الغذاء.

وقال كيربي للصحفيين عبر الهاتف إن أي حديث من جانب روسيا بشأن تعطيل الاتفاق “هو في الأساس طريقة أخرى لاستخدام سلعة ما كسلاح”.