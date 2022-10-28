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البيت الأبيض: نؤيد جهود تجديد اتفاق الحبوب في البحر الأسود

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«المجلة» 0 تبليغ

27 أكتوبر , 2022

واشنطن: أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي أن الولايات المتحدة تدعم بقوة جهود الأمم المتحدة لضمان تجديد اتفاق الحبوب في البحر الأسود، مضيفا أن ذلك سيساعد في خفض أسعار الغذاء.

وقال كيربي للصحفيين عبر الهاتف إن أي حديث من جانب روسيا بشأن تعطيل الاتفاق “هو في الأساس طريقة أخرى لاستخدام سلعة ما كسلاح”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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