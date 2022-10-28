إنفانتينو: استقبلنا 23 مليون طلب لشراء تذاكر مونديال قطر 2022

الخليج 365 – رياضة

كشف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السويسري جياني إنفانتينو، عن استقبال أكثر من 23 مليون طلب لشراء تذاكر مباريات كأس العالم 2022، التي تستضيفها قطر في الفترة من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى غاية 18 ديسمبر/ كانون الأول.



وقال رئيس الـ"فيفا"، لدى مشاركته في مبادرة مُستقبَل الاستثمار بالعاصمة السعودية الرياض، الخميس: "إن إقامة بطولة كأس العالم 2022 خلال شهري نوفمبر وديسمبر أمر مثالي؛ لأن اللاعبين سيكونون في أعلى مستوياتهم".

وتوقع المسؤول الأول عن كرة القدم في العالم أن ما يزيد عن 5 مليارات شخص حول العالم سيتابعون المونديال المقبل بقطر.

وقال إنفانتينو: "إن كأس العالم 2022 ليس لدولة قطر فقط بل للخليج العربي والشرق الأوسط"، مشيراً إلى أن "الفرصة ستكون سانحة أمام ملايين الأشخاص لمعرفة ثقافة الخليج العربي، واكتشاف حفاوة الضيافة لديهم".

وختم إنفانتينو مداخلته بالتأكيد قائلاً: "كرة القدم هي مصدر السعادة، وعلى الجميع الاستمتاع بأجواء المونديال القادم الذي تستضيفه قطر".