أحدهم ضابط.. مقتل واصابة 4 اشخاص أثر مشاجرة في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – امن

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بمقتل واصابة 4 اشخاص أثر مشاجرة ضمن منطقة الشعب بالعاصمة بغداد.



وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "مشاجرة بين عدد من الاشخاص تطورت الى استخدام السلاح الخفيف حيث قام الطرف الثاني بالرمي على عجلة بداخلها 4 اشخاص (الطرف الأول) من المشاجرة ما أسفر عن مقتل أحدهم وهو ضابط برتبة ملازم اول واصابة 3 اخرين".

وأضاف ان "قوة امنية تدخلت وقبضت على أطراف المشاجرة بالقرب من أحد المحاكم ضمن منطقة الشعب بالعاصمة بغداد".