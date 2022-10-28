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أول تهنئة عربية للسوداني بمناسبة نيله ثقة البرلمان

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تلقى برقيتي تهنئة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية ، وولي العهد، رئيس مجلس الوزراء الأمير ، بمناسبة منح حكومته الثقة من مجلس النواب".

واعربا خلال التهنئة عن "تمنياتهما بالتوفيق والسداد للسوداني في مهامه، وللشعب العراقي المزيد من التقدم والازدهار".
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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