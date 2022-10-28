انت الان تتابع خبر أول تهنئة عربية للسوداني بمناسبة نيله ثقة البرلمان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تلقى برقيتي تهنئة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، وولي العهد، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة منح حكومته الثقة من مجلس النواب".
واعربا خلال التهنئة عن "تمنياتهما بالتوفيق والسداد للسوداني في مهامه، وللشعب العراقي المزيد من التقدم والازدهار".
واعربا خلال التهنئة عن "تمنياتهما بالتوفيق والسداد للسوداني في مهامه، وللشعب العراقي المزيد من التقدم والازدهار".