ابرز ما جاء في المنهاج الحكومي المرسل الى مجلس النواب

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بغداد - ياسين صفوان - إصلاح القطاعـات الاقتصادية والمالية والخدمية و معالجة الفقر والبطالة بغداد - ياسين صفوان - إصلاح القطاعـات الاقتصادية والمالية والخدمية و معالجة الفقر والبطالة مكافحة الفساد الإداري والمالي ووقف الهدر بالمال العام العمل على إرساء الامن والاستقرار وانفاذ القانون وتعزيز هيبة الدولة معالجة أزمة الكهرباء وتحسين الخدمات الصحية وقطاع الإعمار والخدمات الإسراع في إعمار المناطق المحررة والانتهاء من ملف النازحين تحسين القطاعين الزراعي والصناعي وإعادة الثقة بالمنتوج العراقي إعادة هيكلة الموازنة العامة وإدارة المال العام لتقليل ضغط الانفاق الاستهلاكي تحقيق نظام تربوي وتعليمي ملتزم بالقيم ويوفر فرص تعلم للجميع بجودة عالية تعزيز سيادة العراق وحماية مصالحه وتعزيز أسس إعادة بناء المؤسسة العسكرية والأمنية تعديل قانون الانتخابات النيابية خلال 3 اشهر واجراء انتخابات مبكرة خلال عام

