شكرا لقرائتكم خبر عن "إعلام النواب": الحوار الوطنى يعبر عن رؤية مصر 2030 ويؤسس للجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن الحوار الوطنى يعبر عن الرؤية المصرية المتكاملة لمصر 2030 إضافة إلى رؤية مصر التى تم الإعلان عنها خلال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى مهدت الطريق للانفتاح المتوازن بين الحقوق والواجبات، وكذلك بين حقوق الفرد والمجتمع.

وتابعت رشاد:" الحوار الوطنى أحد الأدوات التى انتهجتها الدولة المصرية لتعزيز حقوق الإنسان والانتقال بالاستراتيجية ومحاورها لأرض الواقع، وترجمتها لواقع ملموس، خاصة وأن الحوار الوطنى جاء في التوقيت المناسب بعدما أصبحت الفرصة مهيأة ومتاحة بشكل رسمى لمختلف القوى السياسية المنخرطة فى المشهد، وكذا للنخب المؤثرة فى مختلف المجالات، مؤكدة أن الحوار الوطني يؤسس لجمهورية جديدة قوامها المسئولية الوطنية المفروضة على الجميع من أجل تحقيق الصالح العام لوطننا العزيز، وليست مسئولية فردية بل عامة ومفروضة علينا جميعا، وعلى الجميع أن يؤدى دوره تجاه الوطن، مشددة على أن الحوار الوطني يرسخ لجمهورية جديدة تظهر ملامحها أمام الداخل والخارج.

جدير بالذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطنى حدد فى لائحة سير الإجراءات بجلسات اللجان الفرعية التى أصدرها، مهام واختصاصات كل من المقرر العام ومساعده، ومقررى اللجان الفرعية ومساعديهم، ومجلس الأمناء والأمانة الفنية، بالإضافة إلى الترتيب الزمنى لإجراءات الجلسات وإدارتها، وصياغة المخرجات، كما أعد كتيب إرشادات بعض قواعد السلوك للمقررين والمقررين المساعدين والمشاركين بجلسات الحوار الوطنى.