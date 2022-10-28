شكرا لقرائتكم خبر عن مقرر لجنة الزراعة بالحوار الوطنى: الحماية الاجتماعية على رأس أولويات القيادة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، ومقرر لجنة الزراعة بالحوار الوطنى، أن حزمة القرارات الاجتماعية التي صدرت مؤخرا بتوجيهات من القيادة السياسية ترجمة صريحة لاهتمام القيادة السياسية بنبض الشارع، والحرص طوال الوقت على توفير حياة كريمة للمواطن المصرى.

وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، ومقرر لجنة الزراعة بالحوار الوطنى، إلى أن تكليف الرئيس للحكومة بتنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي على اعتبارها خارطة طريق للمستقبل يعد انعاكساً لإدراك الرئيس الكامل لما تواجهه الدولة المصرية من تحديات، وهذه القرارات بمثابة خطوة استباقية لحماية المواطنين من آثار الأزمة العالمية الراهنة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بشأن ملف الحماية الاجتماعية تتسم دائما بالإنسانية والوقوف بجانب كل مواطن، لاسيما محدودي الدخل الذى أصبح يواجه أزمة كبيرة جراء مواجهة الغلاء والوضع الاقتصادى المتذبذب، مشيرا إلى أن تلك التوجيهات بمثابة رسالة دعم للمواطن، والتأكيد على أنه في صدارة قائمة الإهتمام لدى القيادة السياسية.