بعدما قفز 60 جنيهًا مع زيادة الدولار.. سعر الذهب اليوم 1200 جنيه للجرام

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

سجل سعر الذهب اليوم الجمعة، في مصر نحو 1200 جنيه للجرام، بعدما قفز سعر الجرام 62 جنيهًا، خلال التعاملات المسائية ليوم الخميس، بسبب زيادة سعر الدولار في مصر.

ووفقا لبيانات البنك المركزي، قفز سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات الخميس، بنسبة 16.3%، مقارنة بختام تعاملات أمس، بعدما أعلن المركزي زيادة أسعار الفائدة 2% في اجتماع استثنائي الخميس.

أسعار الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 800 جنيه للجرام.

بلغ سعر الذهب عيار 18 عند 1029 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 1200 جنيه للجرام.

وسعر الذهب عيار 24 عند 1371 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 9600 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميا

انخفض سعر الذهب عالميا خلال تعاملات جلسة أمس الخميس، إلى نحو 1663 دولار للأوقية، بنسبة تراجع طفيفة 0.03%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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