هل حسمت «آبل» قرارها بشأن تغيير شواحن آيفون؟

27 أكتوبر , 2022
آيفون (تعبيريّة).
أعلن مسؤول تنفيذي كبير في شركة «آبل» أن الشركة الرائدة في مجال الهواتف ستلتزم بقوانين الاتحاد الأوروبي التي تفرض شاحناً سلكياً موحداً للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والأجهزة الإلكترونية المحمولة الأخرى.
ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن نائب رئيس التسويق في «آبل» غريغ جوسوياك القول خلال مؤتمر نظمته الصحيفة «من الواضح أننا سنضطر إلى الامتثال. ليس لدينا خيار».
وينص التشريع، الذي حصل مؤخراً على الموافقة النهائية في الاتحاد الأوروبي، أن الأجهزة الإلكترونية المباعة في دول الاتحاد يجب أن يكون لها منافذ USB-C بدءاً من عام 2024.
وبينما تحولت «آبل» إلى استخدام موصلات USB-C على أجهزة «ماك» و «آي باد»، لا تزال هواتف آيفون تعتمد منفذ «لايتننغ» الخاص بالشركة منذ عام 2012.
وأضاف جوسوياك أن هناك «أكثر من مليار شخص يمتلك بالفعل كابلات لايتننغ وهي تعمل بشكل جيد في شحن الأجهزة».
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