كوريا الجنوبية: بيونج يانج تطلق صاروخين باليستيين قصيري المدى

محمد اسماعيل - القاهرة - سول- (د ب أ):

أعلن الجيش الكوري الجنوبي اليوم الجمعة أن بيونج يانج أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى تجاه بحر اليابان، والذي يعرف أيضا بالبحر الشرقي.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية قولها إن الصاروخين أطلقا بعد منتصف الليل من إقليم جانجوون شمال شرقي كوريا الشمالية، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وتحظر قرارات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية إجراء اختبارات للصواريخ الباليستية من أي مدى، بعضها قادر على حمل رؤوس نووية.

يشار إلى أن الوضع في شبه الجزيرة الكورية شديد التوتر. وأجرت كوريا الشمالية المسلحة نوويا سلسلة من التجارب الصاروخية خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وقالت الحكومة في بيونج يانج في تصريحاتها الخاصة إن الهدف من التجارب هو محاكاة إطلاق أسلحة نووية تكتيكية تجاه المطارات الكورية الجنوبية.