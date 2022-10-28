شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لوبي الأمم الأسيرة.. من يؤثر على قرارات بايدن بشأن أوكرانيا؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تحدث مقال بمجلة "ذا أمريكان كونسيرفاتف" عما يفسر التزام إدارة بايدن بالحرب في أوكرانيا؟ واستبعد تماما أن يكون دعمًا شعبيا.

واستشهد كاتب المقال، جيمس كاردين، باستطلاع للرأي أجرته مؤسسة "داتا فور بروجرس" نيابة عن معهد كوينسي، وأظهر أن 6 % فقط قالوا إن حرب روسيا في أوكرانيا هي من بين أهم ثلاث قضايا تواجه الولايات المتحدة اليوم.

ومع ذلك، يبدو أن سياسة الرئيس بايدن تتمثل في منح الأوكرانيين كل ما يريدونه تقريبًا، حتى يتمكنوا إما من هزيمة روسيا مباشرة أو التفاوض على سلام ملائم من موقع قوة.

وقال مهما كان رأي المرء في تلك السياسة، إلا أنه لا يمكن تفسيرها بإطار حسابات المصالح الوطنية للولايات المتحدة - فبعد كل شيء، لدينا القليل من المصالح الملموسة في ذلك البلد الذي تمزقه الحرب.

وتساءل الكاتب عن السبب وراء أن مستقبل أوكرانيا أصبح بندا في السياسة الأمريكية؟

وقال كاردين إن جزءًا من الإجابة، بالطبع، يتعلق بمواجهة النفوذ الروسي، لكن غالبية الأسباب تتعلق بلوبي أمريكي معين لعب أيضًا دورًا مهمًا في تشكيل رد الإدارة على ترحك بوتين العسكري في فبراير/شباط الماضي.

وليس سرًا أنه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، مارست جماعات الضغط الأجنبية نفوذًا هائلًا على السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وتعمل جماعات الضغط المؤثرة التي تعمل لصالح مصالح الإسرائيليين والتايوانيين والكوبيين والتبتيين والأويجور، بالإضافة إلى مجموعات من المغتربين السوريين والعراقيين وغيرهم - من وقت لآخر على تشكيل اتجاه السياسة الخارجية الأمريكية.

واليوم، تتأثر سياسة إدارة بايدن تجاه أوكرانيا بشكل كبير من قبل أحد هذه الجماعات بشكل خاص، وهو لوبي الأمم الأسيرة (CNL) في حقبة الحرب الباردة.

ويتكون هذا اللوبي CNL من المهاجرين من دول الاتحاد السوفيتي السابق وتلك الدول الواقعة في شرق ووسط أوروبا التي وقعت تحت الهيمنة السوفيتية خلال الحرب الباردة، بما في ذلك المهاجرين وأحفادهم من البلطيق، بيلاروسيا، مولدوفا، بولندا، أوكرانيا، وأجزاء من غرب روسيا.

وفي 17 يوليو/تموز 1959، اعترف الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور رسميًا بـ CNL في إعلان حدد الأسبوع الثالث من كل يوليو "أسبوع الأمم الأسيرة" حتى "يتم تحقيق الحرية والاستقلال لجميع الدول الأسيرة من العالم".

يوليو/تموز 2010 أن "الرحلة نحو الحرية والديمقراطية في جميع أنحاء العالم المنشودة في عام 1959 لا تزال غير مكتملة، وتتحمل الولايات المتحدة مسؤولية خاصة في أن تشهد لأولئك الذين يتم إسكات أصواتهم، والوقوف إلى جانب أولئك الذين يتوقون إلى ممارسة حقوقهم الإنسانية العالمية".

وكان أحد أكبر الانتصارات التي حققتها CNL في حقبة ما بعد الحرب الباردة التأثير على سياسات الرئيس بيل كلينتون، الذي كان قراره بتوسيع الناتو محسوبًا لمناشدة الناخبين من أصل بولندي وأوكراني في أمريكا حزام الصدأ.

ويتكون اللوبي من مؤسسات بحثية ممولة من الخارج لها علاقات وثيقة بأوروبا الشرقية والوسطى، وقد تمت استشارة عدد منها مباشرة من قبل البيت الأبيض خلال الأزمة.

كما يحظى CNL، مثل جماعات الضغط الأخرى، بدعم واسع في وسائل الإعلام والمؤسسات الأكاديمية.

ومن الصحيح، كما هو الحال مع جماعات الضغط الأجنبية الأخرى المعروفة والممولة جيدًا والمنظمة جيدًا في واشنطن، أنه من حق CNL الدفاع عن موقفها بقوة بقدر ما يسمح به القانون.