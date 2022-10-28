شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "أمر مُرعب".. وعيد أمريكي لاستخدام روسيا مُسيرات إيرانية في أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الخميس، استخدام روسيا لطائرات مسيرة إيرانية في أوكرانيا بأنه "أمر مرعب".

وقال بلينكن خلال زيارة لأوتاوا إن استخدام روسيا هذه المسيرات لقتل مدنيين أوكرانيين وتدمير البنى التحتية في أوكرانيا التي يعولون عليها من أجل الكهرباء والماء والتدفئة هو "أمر مرعب".

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

وأضاف أن الولايات المتحدة وكندا ستواصلان العمل مع حلفائنا وشركائنا بهدف ردع إيران ومنعها من تسليم هذه الأسلحة.

وكررت كييف وحلفاؤها الغربيون اتهام روسيا باستخدام مسيرات إيرانية في هجماتها في أوكرانيا خلال الأسابيع الأخيرة.

وقالت أوكرانيا إن روسيا استخدمت نحو 400 مسيرة إيرانية ضد السكان المدنيين، لافتة إلى أنها طلبت تزويدها نحو ألفين من تلك الطائرات.

لكن إيران نفت هذه الاتهامات، وأكد وزير خارجيتها حسين أمير عبداللهيان هذا الأسبوع أن بلاده لم تزود روسيا أي أسلحة أو مسيرات لتستخدمها في حربها ضد أوكرانيا.

وسبق أن فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي عقوبات على إيران بسبب قضية المسيّرات.

والشهر الماضي، قررت كييف أن تقلص بشكل كبير علاقاتها الدبلوماسية مع طهران.

دعت 3 دول أوروبية لفتح تحقيق أممي في الاتهامات الموجهة إلى روسيا، باستخدام طائرات مسيرة إيرانية بالحرب في أوكرانيا.

وأصدرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الجمعة، بيانا مشتركا دعت فيه إلى فتح الأمم المتحدة تحقيقا في الاتهامات الموجهة لروسيا باستخدام طائرات مسيرة إيرانية في أوكرانيا، بزعم انتهاك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231.

وأضاف البيان: "نرحب بإجراء تحقيق من فريق الأمانة العامة للأمم المتحدة المسؤول عن مراقبة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231، ونحن على استعداد لدعم عمل الأمانة العامة في إجراء تحقيقها الفني والمحايد".