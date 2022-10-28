شكرا لقرائتكم خبر عن "التخطيط" لـ"النواب": 3 مشروعات كبرى لقطاع الكهرباء باستثمارات 7.4 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تنفيذ 3 مشروعات كبرى بقطاع الكهرباء خلال خطة الدولة الاستثمارية للعام المالى الحالي 22/23، بتكلفة تتجاوز 7.4 مليار جنيه.

أشارت الوزارة فى تقريرها الصادر حول الخطة العامة للدولة للسنة المالية الحالية والذى وجه للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أبرز تلك المشروعات، والذى يتمثل فى استكمال المشروعات الاستراتيجية لدعم الشبكة القومية للكهرباء وتأمين التغذية الكهربائية لمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح التقرير أن إجمالي التكلفة لهذا المشروع تصل إلى 6.4 مليار جنيه، لافتا إلى باقى المشروعات والتي تتمثل في المشروع القومى لإحلال الخطوط الهوائية بكابلات أرضى بتكلفة 500 مليون جنيه، ومشروع أعمال نقل وتحويل المرافق المتعارضة مع المشروع القومى لتطوير الطرق بتكاليف تصل إلى نصف مليار جنيه.

يشار إلى أن الحكومة المصرية تستهدف خلال العام المالى الجارى 22/23، زيادة إنتاج قطاع الكهرباء بالأسعار الجارية إلى حوالى 358.8 مليار جنيه، مقارنة بنحو 317.5 مليار جنيه في عام 21/22 "سنة الأساس"، بنسبة نمو 13%، وبنسبة مساهمة 2.6% في الناتج المحلى الإجمالى.