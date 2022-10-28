شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "العالم يحبس أنفاسه".. تحذير من تجربة نووية تُجريها كوريا الشمالية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - "العالم يحبس أنفاسه"، هكذا حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من تجربة نووية محتملة قد تجريها كوريا الشمالية.

فقد أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي الخميس أن أي تجربة نووية جديدة لكوريا الشمالية ستمثل "تأكيدا جديدا" على أن برنامج بيونج يانج النووي "يتقدم بكامل طاقته".

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي

غروسي قال للصحافة بهامش اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول أوكرانيا إن الجميع يحبسون أنفاسهم لأن تجربة نووية أخرى ستكون تأكيدا جديدا لبرنامج نووي يتحرك بكامل قوته بطريقة مثيرة للقلق بشكل لا يصدق.

كما أضاف أنه بإجراء كوريا الشمالية، المزيد من الاختبارات فإن ذلك يعني تحسين الاستعدادات لبناء ترسانة نووية، وهو ما تتابعه الوكالة الدولية عن كثب، مبديا أمله في أن ألا يحدث ذلك، رغم إشارة المؤشرات إلى عكس ذلك.

ومرارا حذرت سيول وواشنطن من قرب كوريا الشمالية، من قرب إجراء تجربة نووية جديدة هي الأولى من آخر تجربة لها عام 2017، وذلك عقب إطلاق سلسلة صواريخ بالستية خلال الأسابيع القليلة الماضية.

الشهر الماضي حلق صاروخ فوق اليابان، فيما زعمت كوريا الشمالية إجراءها تدريبات نووية تكتيكية، كما توعدت واشنطن وطوكيو وسول، يوم الأربعاء من أن إجراء بيونغ يانغ تجربة نووية سيقابل بـ "رد غير مسبوق".

البنتاجون من جانبه حذر ضمن استراتيجيته نووية جديدة نشرت الخميس من نهاية نظام بيونج يانج، في حال ما إذا نفذت بيونج يانج ضربة نووية.