شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "خطة مارشال".. جونسون يواصل دعم أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يبدو أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون لن يتوقف عن دعم أوكرانيا حتى بعد خروجه رسميا من المنصب السياسي.

تقرير نشرته صحيفة "إكسبريس" البريطانية كشف النقاب عن أن جونسون يفكر في إنشاء منظمة تساعد في دعم أوكرانيا وإعادة بناء الدولة السوفيتية السابقة بعد انتهاء المعارك في أوكرانيا.

وأنشأ رئيس الوزراء الأسبق الذي ترك منصبه في 6 سبتمبر/أيلول الماضي، وحدة في وستمنستر يأمل أن تبدأ مؤسسة جديدة لجمع الملايين من أجل كييف.

وبحسب صحيفة "التلجراف"، وصف صديق لجونسون الخطة بأنها "خطة مارشال لأوكرانيا"، مضيفا "بوريس سيجمع أموالا طائلة".

وكان ريشي سوناك، الذي فاز في أحدث تنافس لقيادة حزب المحافظين باعتباره المرشح الوحيد الذي سلم أوراق ترشيحه الإثنين الماضي، قال إن رئيسه السابق قد يعود إلى الساحة الدولية.

وتابع سوناك: رغم أنه قرر عدم الترشح لمنصب رئيس الوزراء مرة أخرى، إلا أنني آمل أن يستمر في المساهمة في الحياة العامة بالداخل والخارج".

وجونسون، الذي قاد حزب المحافظين للفوز في الانتخابات العامة لعام 2019، يُعتبر حليفًا رئيسيًا لأوكرانيا وقد كوفئ على دعمه مع تسمية الشوارع في أوكرانيا باسمه.

وأكد مصدر مقرب من رئيس الوزراء السابق، أن الخطط سوف تبحث للمساعدة في "إعادة إعمار" أوكرانيا.

وقال المصدر لصحيفة التلجراف: "إنه يعمل على مشروع كبير يتعلق بأوكرانيا سيتطرق إلى إعادة الإعمار".

ورغم التحرك بوتيرة محسوبة، سيواصل جونسون حث الغرب على دعم أوكرانيا بينما يشرع في زيارة رفيعة المستوى إلى الولايات المتحدة قبل عيد الميلاد.

وبحسب "إكسبريس"، فإن جونسون سيتطلع إلى استخدام خطاب في واشنطن لزيادة الوعي حول كييف ويمكنه حتى مقابلة أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي حول هذه القضية.

وبحسب ما ورد يشعر جونسون بالقلق من ضعف التأييد لأوكرانيا بين الجمهوريين.