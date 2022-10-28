شكرا لقرائتكم خبر عن لمحبى القراءة.. الحكومة تفتح 3 فروع جديدة لمكتبة مصر العامة بـ 3 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتزم الحكومة المصرية إنشاء وفتح 3 أفرع جديدة لمكتبة مصر العامة بـ3 محافظات، هذا بالإضافة إلى، 6 مكتبات جديدة متنقلة، إذ يأتى هذا المشروع ضمن أهم المشروعات المستهدف تنفيذها في قطاع الثقافة خلال العام المالى الحالي.

ووفقًا للتقرير الصادر عن وزارة التخطيط حول الخطة العامة للدولة للسنة المالية الحالية 2022/2023، والذى وجه للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تتمثل المحافظات المقرر افتتاح الأفرع الجديدة لمكتبة مصر العامة بها، في محافظة "أسوان، المنوفية، قنا".

وبجانب هذا، تعتزم الحكومة رقمنة عدد من فروع مكتبة مصر العامة الموجودة حاليًا بمناطق "الدقى، والزيتون، والزاوية الحمراء"، وبحسب التقرير تتضمن أهم المشروعات المستهدفة لقطاع الثقافة خلال العام المالى الحالي، تطوير 35 قصر ومسرح وبيت ثقافة بواقع، "20 قصر أبرزهم: قصر ثقافة برج العرب بالإسكندرية، وقصر ثقافة أبو سمبل بأسوان، وقصر ثقافة الغردقة بالبحر الأحمر".

ونحو 9 بيوت لثقافة الطفل، أبرزها بيت ثقافة توشكى بأسوان، وبيت ثقافة البدرشين بالجيزة، وبيت ثقافة وادى النطرون بالبحيرة، هذا بجانب تطوير 4 مسارح، أهمها المسرح الرومانى،كما تتضمن المشروعات، تطوير عدد من المتاحف، أبرزها، متحف بيت الأمة ومتحف بيت الفن المصرى الحديث، ومتحف سراى الجزيرة.

يشار إلى أن الحكومة المصرية كانت قد وجهت نحو 54 مليارا و271 مليون جنيه لقطاع الشباب والثقافة والشئون الدينية كمخصصات مالية ضمن موازنة العام المالى الحالي، ويضم هذا القطاع عدد من الجهات التى تقدم الخدمات الشبابية والترفيهية والرياضية والثقافية والدينية، ومن أبرزها، وزارة الثقافة، والمجلس القومى للشباب، والمجلس القومى للرياضة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.