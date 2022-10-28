شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر من القاهرة.. محمد بن راشد: مصر هي السند والذخر والظهر (صور) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أشاد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بالعلاقات بين مصر وشقيقتها الإمارات.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر: "التقيت اليوم أخي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة احتفالات الدولتين بخمسين عامًا من العلاقات الاستثنائية".

وأضاف: "نقلت له ولشعب مصر الحبيب تحيات إخوتهم شعب الإمارات.. وتمنياتهم بدوام الازدهار والاستقرار لمصر وشعبها وقيادتها".

ولفت إلى أن "شعب مصر شعب وفيْ.. وقيادتها قيادة أصيلة.. طوال خمسين عامًا كانوا معنا منذ بداية تأسيس دولتنا.. كانت وستبقى مصر هي السند والذخر والظهر والأخ الذي لا نستغني عنه".

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد استقبل الخميس، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في قصر الاتحادية بالعاصمة القاهرة، بالتزامن مع الفعاليات التي تشهدها مصر حاليا بمناسبة ذكرى مرور 50 عاما على تأسيس العلاقات بين البلدين.

وتشهد الفعاليات لقاءات سياسية واقتصادية وثقافية وفنية ورياضية، حيث بدأت بكلمة للسيسي أكد خلالها على متانة العلاقات وأن مصر والإمارات شعب واحد ووطن واحد.

وتحتفي الفعاليات بقوة العلاقات الأخوية، وتهدف إلى تعزيز الروابط والعلاقات التي تمتد لأكثر من 5 عقود، كما تستهدف صياغة مستقبل أكثر تعاونًا وإنجازًا بين البلدين في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية.