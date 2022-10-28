الملك سلمان يقيل مسئولا سعوديا لتورطه في قضايا فساد

الشارقة - اميمة ياسر - أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا بإعفاء عبدالرحمن بن عبيد اليوبى، مدير جامعة الملك عبدالعزيز من منصبه، لتورطه في قضايا فساد.

وجاء الأمر الملكي بناء على ما رفعته هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن ارتكاب اليوبي "جرائم استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية، والاختلاس من أموال جامعة الملك عبدالعزيز، وغسل الأموال والتزوير".

وتضمن الأمر أن "تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة بحقه".

كما أصدر الملك السعودى أمرا بتعيين الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود محافظا للخرج بالمرتبة الممتازة.

كما أمر الملك بتعيين هشام بن عبد الرحمن بن عبدالله آل الشيخ مساعدا لرئيس هيئة حقوق الإنسان بالمرتبة الممتازة.