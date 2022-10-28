بعد واقعة سرقة متحف الآثار.. قرار جديد من رئيس جامعة سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبد الواحد:

أصدر الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، اليوم الخميس، قرارًا بنقل 7 من أفراد الأمن الجامعي من مقر خدماتهم الأمنية بالمقر الجامعي القديم إلى قوة العمل بالمقر الجديد، لحين انتهاء التحقيقات، واستبعاد أحد المشرفين من الإدارة، وذلك في واقعة سرقة مخزن القطع الأثرية الخاص بكلية الآثار بالمقر القديم للجامعة.

وأكد "عبدالخالق" أن إدارة الجامعة لا تتهاون عن توقيع أقصى عقوبة على كل من يتخاذل أو يهمل في أداء عمله، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتأديبية ضده.

وأضاف رئيس جامعة سوهاج أن القرار تضمن أيضًا تكليف مدير عام الأمن الجامعي بعرض تقرير يومي لرئيس الجامعة عن الوضع الأمني بالجامعة وما يتخلله من أحداث على مدار اليوم، كما شمل القرار إنشاء مجموعة على تطبيق "الواتس آب" تضم جميع أفراد الأمن بمقرات الجامعة، يجرى من خلالها متابعة العمل على مدار الساعة، وتكون المجموعة تحت إشراف كل من رئيس الجامعة، وأمين الجامعة ومدير عام الأمن الجامعى.

وأشار "عبدالخالق" إلى أن القرار تضمن التنبيه على جميع أفراد الأمن الجامعي الإلتزام التام بارتداء الزي الرسمي، والتواجد في أماكن عملهم حسب الجداول المعدة لذلك بالتنسيق مع مدير الأمن الجامعي، وتطبيق كامل لجميع القواعد وعدم إثارة أي من المشكلات مع كافة منسوبي الجامعة أو المترددين من الجمهور الخارجي.

وتوصلت تحريات الأجهزة الأمنية بسوهاج إلى أن وراء سرقة متحف كلية الآثار بجامعة سوهاج طالبين وطالبة جميعهم بكلية التربية النوعية، وأنهم أخفوا المسرقات التي تبين أنها 59 قطعة أثرية من أصل 674 كانت موجودة بالمتحف، لدى والد أحد الطالبين الذي استعان بصديق له في إخفاء المسروقات لحين التصرف فيها.

وأوضح المركز الإعلامي لجامعة سوهاج في بيان له، السبت الماضي، أن اللواء حاتم صادق، مدير عام الأمن بجامعة سوهاج أبلغ باكتشاف أفراد الأمن الإداري بالجامعة بمقرها القديم بمدينة سوهاج الأم وجود باب مخزن القطع التعليمية التابع لكلية الآثار مفتوحًا.

وأضاف بيان الجامعة أن مدير عام الأمن بجامعة سوهاج أبلغ الجهات الأمنية التى تتولى التحقيق الآن في الواقعة لكشف غموضها وظروفها وملابساتها.

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