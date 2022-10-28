لا يزال البحث جاريًا.. انتشال جثتين من ضحايا واقعة "غسيل البطاطين" في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبد الواحد:

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بسوهاج، مساء الخميس، جثتي اثنين من غرقى واقعة دار السلام جنوبي المحافظة والتي راح ضحيتها 4 أشخاص أثناء غسلهم بطاطين الشتاء بنجع العرب بناحية قرية البلابيش بحري، فيما تكثف القوات جهودها لانتشال الجثتين الأخريين.

تلقى اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج إشارة من غرفة عمليات النجدة بغرق 4 أشخاص في نهر النيل دائرة مركز شرطة دار السلام. انتقل إلى مكان البلاغ مأمور وضباط مركز شرطة دار السلام وقوات الإنقاذ النهري.

تبين من التحريات أنه أثناء غسيل كل من "حمادة. ر" 24 عامًا، "إسلام. ح" 13 عامًا، وشقيقتاه "نسرين"، "آية"، "عفت" 47 عامًا ربة منزل، البطاطين في مياه نهر النيل بناحية نجع العرب بناحية قرية البلابيش دائرة مركز شرطة دار السلام، غرق من الأول حتى الرابعة، وجرى إنقاذ الخامسة على قيد الحياة.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.