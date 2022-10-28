مصرع طفل صعقًا بالكهرباء في الجيزة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

لقي طفل مصرعه صعقا بالكهرباء، نتيجة ملامسته لعمود إنارة بمركز مركز الحوامدية في الجيزة.

تلقى اللواء هشام أبو النصر مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إخطارا من اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة؛ يفيد بمصرع طفل صعقا بالكهرباء نتيجة ملامسته عمود إنارة بإحدي القرى التابعة لمركز الحوامدية جنوب محافظة الجيزة.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن طفل يبلغ من العمر 15 سنة، لقي مصرعه نتيجة ملامسة جسده لعمود إنارة بإحدي القرى التابعة لمركز الحوامدية جنوب محافظة الجيزة.

تم نقل الضحية إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.