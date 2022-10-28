مجلة بريطانية: مطار "مانشستر" الأسوأ في المملكة المتحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (أ ش أ):

قالت مجلة بريطانية إن مطار مانشستر، أسوأ مطار في المملكة المتحدة، حيث حصل على نجمة واحدة من بين 5 نجوم.

وقالت مجلة (ويتش) البريطانية إن مطار مانشستر سجل نجمة واحدة من أصل خمسة نظراً لقوائم الانتظار عند البوابات الأمنية والمقاعد والأسعار في المتاجر ومجموعة من تجار التجزئة المتاحين، وفق صحيفة "اكسبريس" البريطانية.

وجاءت جميع الصالات الثلاث في المطار الأسوأ بالنسبة لرضا المستهلك، حيث سجل مبنى الركاب رقم 3 بالمطار 38 نقطة من أصل 100.

ووصف البريطانيون الغاضبون المطار أنه "فوضى".

وسجل مبنى الركاب رقم 1 في مطار مانشستر 41 نقطة فقط من أصل 100، ولم يكن أداء المبنى رقم 2 أفضل بكثير، حيث سجل 47 نقطة.

وكان المطار الحاصل على أعلى الدرجات هو مطار دونكاستر شيفيلد، الذي حصل على 85 نقطة.

وجاء مطار ليفربول جون لينون ومطار إكستر في المركز الثاني على القائمة، حيث سجل كلاهما 83 نقطة.

واحتل كل من لندن سيتي وساوثهامبتون المركز الثالث برصيد 77 درجة في الاستطلاع الذي شمل 7500 مسافر.

ورفض إدارة مطار هيثرو نتائج الاستطلاع، بحجة أنه كان معد من قبل من أسمتهم بال"هواة" وأنه "استنتاجات غير دقيقة ومضللة".