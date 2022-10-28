رفع كفاءة الكوادر البشرية.. ختام تدريبات التعامل مع الإعلام الرقمي في الإسكندرية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

شهدت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، اليوم الخميس، ختام فعاليات الدورة التدريبية التي نظمتها محافظة الإسكندرية بعنوان "مهارات التعامل مع وسائل الإعلام الرقمي"؛ بالتنسيق مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ومحافظة القاهرة، في ضوء التحول الرقمي الذي تنتهجه الدولة المصرية.

جاء ذلك بحضور اللواء عصام خضر مستشار مساعد رئيس الوزراء ورئيس إدارة تنمية الأعمال وإدارة موارد البيانات، والدكتورة رانيا حسن رئيس مركز تنمية الموارد البشرية محافظة القاهرة.

وذكر بيان صادر عن محافظة الإسكندرية؛ أن الفعالية تأتي في إطار رفع كفاءة العنصر البشري وقدرات العاملين بها وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة في المجالات المختلفة من خلال تقديم سلسلة من الدورات التدريبية المختلفة والمتخصصة، وفي ضوء التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.