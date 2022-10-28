شكرا لقرائتكم خبر عن التنسيقية تنظم جلسة نقاشية حول الحوار الوطنى بمدينة ههيا بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد النائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية، حول الحوار الوطني، بحضور ممثلين عن مختلف فئات المواطنين بمدينة ههيا بمحافظة الشرقية.

واستمع النائب نادر مصطفى إلى مطالب ومقترحات الأهالي، وكانت أبرز المشكلات التي طرحوها خلال اللقاء مشكلة السوق، وقالوا إنه لا يجوز في عام 2022 أن يتسبب السوق في غلق شوارع المدينة ويشل حركة المرور بالكامل ويعرقل أي تطوير للمدينة، وكذلك مشكلة مزلقان المحطة الرئيسى المغلق المطل على الميدان الرئيسي لمدينة ههيا ومركزها الذي يحتاج للتنسيق الحضاري.

وطالب الأهالي بإقامة سور للسكة الحديد أمام مجمع المدارس الإبتدائي والإعدادية والثانوي العام والتجاري بنات وبنين، والمطلين مباشرة على سور السكة الحديد مما يهدد حياة الطلاب.

كما طالبوا باستكمال الطريق الدائري حول مدينة ههيا تماشيا مع واقع التوسع العمراني واستكمالا للمخطط الاستراتيجي للمدينة بما يسهل مرور الأهالي.

وفي السياق ذاته، طالب الفلاحون من أهالي ههيا بدعمهم، وضرورة أن يكون لهم معاش وتأمين صحي يكفل حياة كريمة لهم.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية مع المواطنين لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بكافة محافظات الجمهورية بالإضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين من كافة الاتجاهات.