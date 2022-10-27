بوتين: الغرب يستخدم العقوبات سلاحاً لتحجيم خصومه

27 أكتوبر , 2022 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ ف ب). اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب اليوم الخميس باستخدام العقوبات الاقتصادية «والثورات الملونة» سلاحاً لتحجيم خصومه لأنه لا يستطيع التنافس بشكل عادل مع القوة الاقتصادية والسياسية المتنامية لآسيا. وأضاف بوتين أن الدول الغربية «تخلت عن أعراف» الشئون الدولية من أجل الحفاظ على هيمنتها وإخضاع ما تعتبره «حضارات من الدرجة الثانية».

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