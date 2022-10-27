انت الان تتابع خبر بارزاني يعلن دعمه للسوداني والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الاعلامي لبارزاني في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "الرئيس بارزاني أعرب من خلال إتصاله الهاتفي مع رئيس الوزراء العراقي الجديد عن دعمه ومساندته ، متمنياً له التوفيق ومؤكداً التنسيق بين الطرفين ".
ومنح مجلس النواب اليوم، الثقة لـ"محمد شياع السوداني" رئيساً لمجلس الوزراء وصوت على 21 وزيراً اضافة للمنهاج الوزاري.
ومنح مجلس النواب اليوم، الثقة لـ"محمد شياع السوداني" رئيساً لمجلس الوزراء وصوت على 21 وزيراً اضافة للمنهاج الوزاري.