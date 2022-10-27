انت الان تتابع خبر بارزاني يعلن دعمه للسوداني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الاعلامي لبارزاني في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "الرئيس بارزاني أعرب من خلال إتصاله الهاتفي مع رئيس الوزراء العراقي الجديد عن دعمه ومساندته ، متمنياً له التوفيق ومؤكداً التنسيق بين الطرفين ".ومنح مجلس النواب اليوم، الثقة لـ"محمد شياع السوداني" رئيساً لمجلس الوزراء وصوت على 21 وزيراً اضافة للمنهاج الوزاري.