شكرا لقرائتكم خبر عن مصر أكتوبر ينظم احتفالية " ابن البطل" غدا الجمعة ويكرم أبطال العبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ينظم حزب مصر أكتوبر احتفالية غدا الجمعة تحت عنوان "ابن البطل"، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى ٤٩ لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وتكرم الاحتفالية عدد من الأبطال الذين شاركوا في العبور، وكذلك عددا من أبناء شهداء القوات المسلحة، كما يتضمن الحفل عرض فيلم قصير عن حرب أكتوبر وكذلك كلمة للدكتورة جيهان مديح رئيس الحزب وكلمة للأمين العام محمد بدران.

كما تتضمن الاحتفالية كلمة لأبطال حرب أكتوبر المشاركين في الاحتفالية بالإضافة الي كلمة للواء نصر سالم أحد أبطال حرب أكتوبر ومستشار بأكاديمية ناصر العسكرية.