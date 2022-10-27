قارن الطالب بنفسه وجهز خطتك للشرح.. 10 نصائح من وزير التعليم للمعلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة الله عبدالرحمن:

تصوير- نادر نبيل:

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المعلم صاحب فكر ورسالة يسير من خلالها لبناء وطنه، فهو شريان العملية التعليمية.

وشدد وزير التعليم، اليوم الخميس، على هامش الاحتفالية بيوم المعلم، على أن تعامل المعلم مع طلابه بعدالة وترسيخ التوقعات المرئية بين الطلاب والتخطيط الجيد للدرس ووضع قواعد التأديب الواضحة وليس الانتقاء، تجعل منه معلم ناجح.

ووجه حجازي، عدة نصائح للمعلمين وهي:

1- تحديد الأهداف الواضحة وفق نواتج التعلم، وأحرص على دراسة الطلاب جيدا من حيث وضع القواعد وأفكارهم وطموحهم وخصائهم ونفسيتهم وشاركهم حزنهم وفرحهم.

2- جهز خطة لشرح درسك جيدا وركز على بناء الشخصية.

3- نوّع من طرق تعليمك وفق بطبيعة الدرس ونواتج التعليم بحيث تكون قائد وليس ملقن

4- كن لطيفا مع الطلاب داخل الفصل.

5- طوّر من نفسك حتى تواجه التطورات في البلاد والتكنولوجيا.

6- ركز على التعلم النشط وليس التدريس والتلقين.

7- قارن الطالب بنفسه ولا تقارنه بغيره من الطلاب وشجع على التنافس بين الطلاب والمسابقة بين المجموعات.

8- أجعل الطلاب يبدعون واكتشف الرغبات والمواهب وشجعهم على الابتكار والاكتشاف وعلمهم طريقة التفكير العلمي.

9- رسخ التوقعات بين الطلاب مع احترام بعضهم لبعض.

10- أعلم أن بقدر ابتهاج المعلم سيكون بقدر حدوث التعليم لأن الطالب الحزين لا يمكن أن يكون مبدعا.

جاء ذلك خلال احتفالية "يوم المعلم" بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأحد فنادق القاهرة، بحضور الدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم الاسبق، وخلف الزناتي نقيب المعلمين، وعدد من الوزراء، ومديري مديريات التربية والتعليم بالمحافظات.