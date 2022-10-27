سقوط شاب من الطابق الـ21 في الإسكندرية.. وأسرته تكشف التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

باشرت نيابة المنتزه أول في الإسكندرية، اليوم الخميس، التحقيق في واقعة مصرع شاب سقط من الطابق الـ21 من أعلى عقار بشارع العيسوي بمنطقة سيدي بشر شرقي الإسكندرية.

وأمرت النيابة العامة بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة لبيان وجود شبهة جنائية حول الحادث من عدمه، فيما أوضحت أسرة المتوفى أنه كان يعاني من مرض نفسي.

تلقى اللواء خالد البروي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة المنتزه أول، يفيد سقوط شاب من أعلى عقار بشارع العيسوي بمنطقة سيدي بشر دائرة القسم.

انتقل ضباط وحدة مباحث القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وجود جثة المدعو "ح"، 27 عامًا، عامل، في مغسلة "دراي كلين" مسجاة بأرضية الشارع إثر سقوطه من الطابق 21 بالعقار المشار إليه.

وبسؤال أسرته، أوضحوا أن المذكور يعاني مرض نفسي وسبق علاجه، وأنه غافلهم وصعد أعلى سطح العقار وألقى نفسه ليسقط إلى الشارع جثة هامدة، ولم يتهموا أحد بالتسبب في وفاته.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة كوم الدكة، وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة المنتزه أول، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

يذكر أن الدولة تعمل على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.