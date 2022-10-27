للحفاظ على القدرة الشرائية.. الشركات العقارية تلجأ لزيادة فترات السداد لـ 8 سنوات خلال 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد عبدالناصر:

أظهر مؤشر عقار ماب لتحليل السوق العقاري، أن الشركات العقارية في عام 2022 اتجهت إلى تقديم فترات سداد طويلة لدعم القدرة الشرائية للعملاء، وذلك بعد تحليل للسوق العقاري المصري ورصد توجهاته وتفضيلات العملاء.

وطبقا للتقرير، زاد متوسط فترات السداد ليصل إلى ما يزيد عن 8 أعوام في عام 2022 مقابل 4 أعوام فقط في عام 2014.

وأكد المؤشر، أن أنظمة التمويل العقاري شهد ت نشاطًا ملحوظًا خلال عام 2021، حيث بلغ حجم التمويل الممنوح من قبل شركات التمويل العقـــاري ما يزيد على 8 مليار جنيه في عام 2021 مقارنة بحوالي 3.4 مليار جنيه في عام 2020، بارتفاع بلغ 138% وذلك طبقا لإحصائيات الهيئة العامة للرقابة المالية.