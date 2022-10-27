"أخويا اللي في حاله مات".. تشييع جثمان شقيق المطربة أمينة في الإسكندرية - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

شيع الأهالي في منطقة اللبان بمحافظة الإسكندرية جنازة "أنور" شقيق المغنية أمينة، اليوم الخميس، إلى مثواه الأخير في مقابر العمود في كرموز.

وأدى الأهالي صلاة الجنازة على أنور شقيق المغنية أمينة في مسجد العمرى دائرة منطقة اللبان بمحافظة الإسكندرية اليوم الخميس قبيل تشييع الجنازة.

وفي السياق كانت أمينة أعلنت وفاة شقيقها أنور، عبر حسابها الشخصي على موقع الصور ومقاطع الفيديو "إنستجرام"، قائلة: "أخويا مات.. اللى فى حاله مات.. الغلبان مات.. أخويا أنور مات".