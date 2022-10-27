الجيزة: غلق جزئي لشارع الأهرام في هذا الاتجاه صباح السبت المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قالت محافظة الجيزة، إنه في ضوء استكمال أعمال تسليم النصف الثاني من مواقع أعمال محطات مشروع مترو أنفاق الخط الرابع بشارع الأهرام والذي يتضمن محطات (الأهرامات - المريوطية - العريش- المطبعة - الطالبية - مدكور- المساحة).

وأوضحت المحافظة في بيان اليوم الخميس، أن الشركة المنفذة للأعمال ستقوم باستلام النصف الثاني لموقع أعمال محطة مترو أنفاق المطبعة (المرحلة الثانية) تحديدأ بداية من شارع حسن محمد وتقاطعه مع شارع الأهرام وحتى ما قبل شارع الشيخ الشربيني (المطبعة سابقا) بمسافة مايقرب من (۳۰ متر) ويبلغ طول موقع المحطة ما يقرب من (400م) في الاتجاه القادم من ميدان الجيزة تجاه المريوطية والمنطقة الأثرية.

وأشارت محافظة الجيزة، إلى أن الأمر يستلزم إجراء غلق جزئي لشارع الأهرام في المنطقة والاتجاه المشار إليهما لتسليم موقع محطة مترو أنفاق المطبعة بالكامل وذلك ابتداء من الساعة 12 صباح يوم السبت الموافق ٢٩/١٠ /٢٠٢٢ وحتى انتهاء فترة الأعمال.

وأوضحت محافظة الجيزة، أنه تم رفع كفاءة شارع الأهرام بمحيط موقع أعمال المحطة من حيث (الطبقة الأسفلتية - إزالة أرصفة وتوسعة الطريق - أعمدة إنارة) وذلك لتوفير حارات مرورية مناسبة ليصبح عرض شارع الأهرام بمحيط موقع الأعمال يتراوح من (۷ أمتار إلى 10 أمتار) وذلك للحد من التأثير السلبي على سيولة الحركة المرورية بمحيط منطقة الأعمال.

ونوهت المحافظة، بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الأعمال لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم.