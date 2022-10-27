القابضة للصناعات الغذائية: فتح فروع المطاحن والمضارب خلال أيام العطلات حتى آخر أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

تلقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرا، من اللواء أحمد حسنين الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية حول عدد من الإجراءات التي اتخذتها الشركة للحفاظ على توافر السلع بالمجمعات الاستهلاكية واستمرار ضخها يوميا.

وجاء في التقرير الوارد إلى الوزير أن الشركة شكلت غرفة عمليات مركزية للسلع برئاسة رئيس قطاعات الشركات وبعضوية الأعضاء المنتدبين ورؤساء القطاعات التجارية في شركات المجمعات الاستهلاكية النيل والإسكندرية وشركتي الجملة العامة والمصرية والشركة المصرية للحوم وشركات المضارب والمطاحن.

وشمل التقرير الوارد إلى الوزير إلى أن الغرفة المركزية ستختص بمتابعة الشركات والمطاحن والمضارب خلال الفترة الحالية من حيث فتح كافة الفروع والمطاحن والمضارب خلال أيام العطلات الخميس والجمعة والسبت من شهر أكتوبر، وتجهيز السيارات المتنقلة بكافة المواد الغذائية للتحرك إلى أي مكان يتطلب إمداده بالسلع الضرورية، فضلا عن التأكد من بيع السلع الغذائية بالأسعار المحددة دون أي زيادات والتأكد من توافر السلع الغذائية بالكميات الآمنة خاصة الأساسية منها.

وشمل التقرير الوارد إلى وزير التموين قيام الشركة القابضة بتشكيل مجموعات عمل للتفتيش والمرور على المنافذ التابعة للشركة خلال الفترة المذكورة للتأكد من تنفيذ اختصاصات غرفة العمليات.