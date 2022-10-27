بوتين: ولي العهد السعودي يدعم توازن أسواق النفط

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تصريحات له اليوم الخميس، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يدعم التوازن في أسواق النفط، وأن الاستقرار مهم لأسواق الطاقة.

وأكد بوتين سعي روسيا لتطوير العلاقات مع السعودية، مبدياً الدعم لانضمام المملكة لتجمع "بريكس"، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".