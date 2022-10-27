شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى "أحزاب الحوار الوطنى" يعقد جلسته التاسعة عشر برعاية تنسيقية شباب الأحزاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برعاية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عقد منتدى أحزاب الحوار الوطنى، بمشاركة المهندس مدحت بركات رئيس حزب أبناء مصر، واتحاد تحالف الأحزاب والقوى الوطنية جلسته التاسعة عشر، حول قضايا الحوار الوطنى.

شارك فى الجلسة كل من الدكتور نادر مصطفى وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب ممثلا عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، والمستشار جمال التهامي رئيس اتحاد تحالف الأحزاب المصرية ورئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، والمستشار رضا أبوحجي رئيس حزب مصر المستقبل وعدد من رؤساء الأحزاب والقيادات السياسية أعضاء الاتحاد.

وتناولت الجلسة الحديث حول دور تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى تمكين الشباب وقضيايا الحوار الوطني ودوره فى تخفيف حدة آثار الأزمة الاقتصادية على المواطن.

وأوصي المشاركون بعدة نقاط هامة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية والتي ألقت بظلالها على مصر، ومنها التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية والنهوض الصناعة ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، والاعتماد على المنتج المحلى، ودعم المشروعات والأنشطة التصديرية.

وقال د. نادر مصطفى وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب ممثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه عندما بدأت التنسيقية في عام 2018 كان هناك رغبة قوية فى أن تتواصل الأحزاب معا من خلال شبابها.

وأضاف أن التنسيقية تحرص على انتقاء العناصر المتميزة فى الأحزاب، كما تقوم بتدريبهم وتطويرهم، وتنظيم لقاءات مع خبراء في مختلف المجالات.

وذكر أن شباب التنسيقية ينتقلون من قرية إلي أخرى ومدينة إلى أخري، حيث نسعي إلى تفعيل دعوة الرئيس للحوار الوطني، مؤكدا الحرص على نقل جميع الأمور المطروحة على الأرض إلي الإعلام ومن ثم رفع هذه التوصيات إلى الحوار الوطني

ومن جانبه، قال المهندس مدحت بركات أن دعوة الرئيس للحوار الوطني جاءت بغرض لم شمل القوى السياسية وتوحيد الجبهة الداخلة فى مواجهة التحديات العالمية.

وأشاد بدور تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في دعم وإثراء الحوار الوطني بأفكار الشباب ممن تم اعدادهم إعدادًا جيدا للعمل السياسي والجماهيري بفكر ووعي ورؤية.

وأضاف بركات أن هناك من يروج لدعاوى الفوضى والتخريب مستغلا بذلك الأوضاع الاقتصادية العالمية المتردية ، لافتا إلى أن الاصلاح الاقتصادي الذى قاده الرئيس عبد الفتاح السيسي أنقذ مصر وجعلها قادرة على الصمود أمام التحديات.

وفي ذات السياق، أكد المستشار جمال التهامي على ضرورة الاسراع في الخطوات التحضيرية والدخول في جولات الحوار الوطنى حتى نستطيع أن نقدم مخرجات وحلول لمشكلات اقتصادية واجتماعية وسياسية ملحة ينتظرها المواطن والرأي العام.

وقال المستشار رضا أبو حجي أن تجاوز آثار الأزمة الاقتصادية العالمية يتطلب تكاتف أجهزة الدولة والتخلي عن البيروقراطية وتحفيز المستثمرين ورجال الصناعة على زيادة طاقات العمل والإنتاج.

وفي ختام المنتدى كرم رئيس حزب أبناء مصر كل من المستشار جمال التهامي والدكتور نادر مصطفى لجهودهما المخلصة في خدمة قضايا الوطن.